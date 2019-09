Palmeiras ontslaat Luiz Felipe Scolari

VIDEO Romelu Lukaku roept voetbalbon­den op tot actie na racisti­sche leuzen

2 september Het racisme in het Italiaanse voetbal blijft een groot probleem. Gisteravond werd Romelu Lukaku racistisch bejegend door de fans van Cagliari. Terwijl de Belg klaarstond voor een penalty rolden de apengeluiden van de tribunes. ,,We hebben veel te verbeteren in Italië”, zei Inter-coach Antonio Conte na afloop.