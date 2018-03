PAOK krijgt drie punten terug

30 miljoen Barcelona en Gremio bereiken akkoord over transfer Arthur

13:43 FC Barcelona en de Braziliaanse topclub Gremio zijn akkoord over een optie tot koop op het Braziliaanse talent Arthur. Dat melden de Catalanen. Met de komst van de 21-jarige middenvelder naar Spanje is een bedrag gemoeid van 30 miljoen euro dat via bonussen kan oplopen tot 39 miljoen. Barcelona kan de optie pas in juli activeren, zodra de transfermarkt weer opengaat.