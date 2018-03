Papadopoulos maakt zich onmogelijk bij dolend HSV

Batshuayi helpt Dortmund opnieuw aan zege

15:31 Michy Batshuayi heeft Borussia Dortmund opnieuw aan een overwinning geholpen in de Bundesliga. De Belgische huurling van Chelsea maakte in de thuiswedstrijd tegen Hannover 96 in de eerste helft het enige doelpunt (1-0).