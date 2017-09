Papu Gómez opgeroepen voor cruciale interlands Argentinië

Opvolger De Boer Hodgson: Binnenkort komen de resultaten voor Palace

18:21 Roy Hodgson is overtuigd van de kwaliteiten van Crystal Palace. De 70-jarige coach, opvolger van de ontslagen Frank de Boer, zei vandaag dat zijn mogelijk laatste hoofdstuk als trainer een mooi hoofdstuk wordt. ,,Als ik niet in deze selectie had geloofd was ik er niet aan begonnen.''