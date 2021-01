Paris Saint-Germain koploper na winst bij Angers

Samenvatting FC Barcelona naar finale Spaanse Supercup na hoofdrol De Jong: kopgoal, hands en misser

14 januari FC Barcelona heeft zich geplaatst voor de finale van de Spaanse Supercup. De ploeg van Ronald Koeman won vanavond na een 1-1 gelijkspel na strafschoppen van Real Sociedad. Zondagavond wacht in de finale in Sevilla een duel met Real Madrid of Athletic Bilbao. Frenkie de Jong had een hoofdrol met een fraaie kopgoal, een handsbal en een gemiste strafschop.