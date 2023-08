Paris Saint-Germain zwaait Kylian Mbappé al uit: beeltenis van stadion en geen shirtverkoop meer

Legendari­sche doelman Gianluigi Buffon zet op 45-jarige leeftijd punt achter loopbaan

Gianluigi Buffon bergt zijn keepershandschoenen voorgoed op. De 45-jarige Italiaan had nog een contract tot medio 2024 bij Parma, maar komt tot de conclusie dat het welletjes is geweest. Buffon speelde in zijn carrière voornamelijk bij Juventus. waarmee hij 10 keer landskampioen werd. Met het nationale elftal van Italië pakte hij in 2006 de wereldtitel.