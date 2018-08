Payet helpt met twee goals Marseille langs Toulouse

Groeneveld helpt Club Brugge met twee goals aan zege

23:05 Arnaut Groeneveld heeft Club Brugge met twee vrijwel identieke doelpunten aan een overwinning geholpen op KV Kortrijk. De 21-jarige aanvaller, in de zomer overgekomen van NEC, was de uitblinker in het Jan Breydelstadion, waar de Belgische kampioen met 3-0 won.