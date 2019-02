Pechvogel Hoedt dieper in de problemen met Celta

De start van Hoedt (24) in Vigo was sowieso ongelukkig omdat hij tijdens zijn debuut direct een rode kaart kreeg in de verloren wedstrijd tegen Real Valladolid (2-1). Het duel dat de zesvoudig international niet mee mocht doen vanwege een schorsing werd uitgerekend gewonnen door Celta. Sevilla werd met 1-0 geklopt.



Na zijn schorsing keerde Hoedt desalniettemin terug in de basis. Dat bracht Celta echter niet het nodige geluk. Vorig weekend was Getafe met 3-1 te sterk, vandaag bleek Levante een flinke maat te groot. Celta staat voorlopig nog boven de streep (16de), maar concurrenten Girona en Rayo Vallecano komen nog in actie.



Hoedt staat nog onder contract bij Southampton. Celta de Vigo huurt hem voor een halfjaar en heeft een optie tot koop.