Pelé flauwgevallen door oververmoeidheid

De 77-jarige Pelé kampt met oververmoeidheid. ,,In de vroege donderdagochtend klapte Pelé in elkaar en werd direct naar het ziekenhuis gebracht. Na een reeks onderzoeken bleek dat hij lijdt aan ernstige vermoeidheid", aldus de FWA in een verklaring.

,,Hij zit aan het infuus en wordt goed in de gaten gehouden. Gelukkig wijst niets erop dat er iets ernstigers met Pelé aan de hand is dan oververmoeidheid."

De Braziliaan wordt gezien als één van de grootste voetballers aller tijden. Hij won driemaal de wereldtitel (1958, 1962 en 1970). Pelé kampt al lange tijd met gezondheidsproblemen. Hij is behandeld aan zijn nieren en prostaat en is ook geopereerd aan zijn heup. Door die heupproblemen was Pelé eerder niet in staat om de olympische vlam voor Rio 2016 te ontsteken.