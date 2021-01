Pepe blijft Pepe: verdediger grijpt ploeggenoot bij de keel

VideoDat Pepe over een opvliegend karakter beschikt, is alom bekend. De Portugees van FC Porto toonde dat gisteravond andermaal, direct na afloop van de gewonnen wedstrijd tegen Farense (0-1). Ploeggenoot Mamadou Loum moest het flink ontgelden.

Pepe is inmiddels 37 jaar, maar beschikt nog altijd over het nodige vuur. De verdediger toonde dat na afloop, door middenvelder Loum meteen aan te vliegen. De verdediger was woest over de lakse houding van de middenvelder in de slotfase, waardoor de overwinning nog in gevaar dreigde te komen. Omdat Loum het niet eens was met de aantijgingen, duwde hij terug.

Andere spelers en de scheidsrechter moesten eraan te pas komen om de twee kemphanen uit elkaar te halen. Daardoor was het over en weer duwen en trekken van korte duur. De belangen van het bezoek aan Farense waren groot. Door de zege op de degradatiekandidaat bleef Porto in het spoor van koploper Sporting CP.

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.

Pepe kwam dit seizoen tot negen optredens en geldt als belangrijke kracht in de formatie van de topclub. De 113-voudig international droeg dit seizoen al diverse keren de aanvoerdersband. Wel pakte hij al drie gele kaarten, iets wat naadloos bij de loopbaan van de spijkerharde stopper past.

Pepe speelde in totaal tien seizoenen voor Real Madrid, waarin hij 85 keer op de bon werd geslingerd. Samen met Sergio Ramos vormde hij jarenlang een centrum dat de duels niet schuwde. Pepe brak door bij CS Marítimo en verdiende via FC Porto een transfer naar Madrid. In 2017 verkaste hij naar het Turkse Besiktas.

Zijn grootste successen beleefde Pepe in het Santiago Bernabéu. Met Real Madrid schreef hij drie Champions League-trofeeën op zijn naam, werd hij driemaal landskampioen en won hij twee keer de Copa Del Rey. Afgelopen seizoen stond de geboren Braziliaan nog tweemaal tegenover Feyenoord in de Europa League. In Rotterdam ging hij met 2-0 onderuit, thuis boekten hij en zijn ploeggenoten een 3-2 zege.

Volledig scherm Pepe en Sergio Ramos volgen Lionel Messi. Ook op beeld: Fabio Coentrão. © AP