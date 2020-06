Peperdure nederlagen Bosz en Klaassen, Weghorst en Dost trefzeker

Bayern München werd afgelopen week voor de achtste keer op rij kampioen van Duitsland, maar won ook 'gewoon’ in eigen huis van SC Freiburg, dat daardoor Europees voetbal kan vergeten. De Rekordmeister klopte Freiburg met 3-1 door onder meer twee goals van Robert Lewandowski, die daarmee zijn 32ste en 33ste goal maakte. Nooit maakte hij zo veel goals in één seizoen in de Bundesliga. Joshua Zirkzee, die in december debuteerde in het uitduel met Freiburg, mocht het laatste half uur meedoen.

Champions League

Borussia Dortmund heeft in een rechtstreeks duel met RB Leipzig de tweede plek in de Bundesliga veiliggesteld. Erling Braut Haaland zorgde in Leipzig voor beide treffers: 0-2. Voor Timo Werner was het zijn laatste thuiswedstrijd in de Bundesliga in het shirt van RB Leipzig. Hij verkast naar Chelsea.



Peter Bosz heeft met Bayer Leverkusen heel slechte zaken gedaan in de strijd om een Champions League-ticket. Op bezoek bij Hertha BSC werd met 2-0 verloren terwijl Borussia Mönchengladbach met 1-3 won in de uitwedstrijd tegen het al gedegradeerde SC Paderborn. Borussia Mönchengladbach staat nu vierde met twee punten meer dan de formatie van Bosz. Leverkusen speelt volgende week thuis tegen FSV Mainz, Gladbach ontvangt Hertha BSC.



Achter Bayern München en Borussia Dortmund staat RB Leipzig nu derde met 63 punten, Borussia Mönchengladbach vierde met 62 punten en Bayer Leverkusen vijfde met 60 punten. De eerste vier in de Bundesliga plaatsen zich voor de Champions League.

Volledig scherm Peter Bosz baalt van zijn ploeg in het uitduel met Hertha BSC. © AFP

Degradatie

Voor Davy Klaassen en Werder Bremen was het vandaag erop of eronder. Als Werder Bremen, de nummer zeventien van de Bundesliga, op bezoek bij FSV Mainz zou verliezen en Fortuna Düsseldorf, de nummer zestien, zou in eigen huis winnen van FC Augsburg, zou Werder Bremen voor het eerst sinds 1981 niet meer op het hoogste niveau actief zijn volgend jaar.



Werder Bremen verloor wel op bezoek bij Jean-Paul Boëtius en Jeremiah St. Juste. Boëtius was bovendien nog trefzeker en had zodoende een fraai aandeel in de 3-1 zege van zijn ploeg op Klaassen en zijn ploeggenoten. Mainz is daarmee zeker van lijfsbehoud. Het goede nieuws voor Werder kwam echter uit Düsseldorf, waar Fortuna Düsseldorf en FC Augsburg elkaar in evenwicht hielden: 1-1. Het verschil tussen Fortuna Düsseldorf, dat nog een uitwedstrijd tegen Union Berlin speelt, en Werder Bremen is nu twee punten met nog één wedstrijd te gaan. Werder ontvangt FC Köln volgende week. De nummer zestien speelt nog play-offs om lijfsbehoud, voor de nummer zeventien volgt rechtstreekse degradatie naar het tweede niveau. SC Paderborn is de nummer achttien en is al gedegradeerd.

Volledig scherm Davy Klaassen ziet degradatie dichterbij komen. © Getty Images

Europa League

Omdat SC Freiburg verloor van Bayern München is die ploeg kansloos in de strijd om een ticket voor de Europa League. Het is na vandaag dan ook alleen nog de vraag welke ploeg rechtstreeks naar de Europa League gaat en welke ploeg de voorronde in moet. Zowel VfL Wolfsburg als Hoffenheim staat na vandaag op 49 punten. Wout Weghorst zorgde met twee goals voor een zeer ruime zege op bezoek bij Schalke 04: 1-4. Hoffenheim was in eigen huis véél te sterk voor Union Berlin: 4-0. Wolfsburg staat nu op doelsaldo nog op de zesde plek, Hoffenheim staat zevende. Volgende week wacht voor beide ploegen een hels karwei: Wolfsburg ontvangt kampioen Bayern München, Hoffenheim gaat op bezoek bij Borussia Dortmund.



Bas Dost had met Eintracht Frankfurt ook nog kleine hoop op deelname aan de Europa League, maar kan dat na vandaag uit het hoofd zetten. Dost scoorde wel, maar kwam op bezoek bij FC Köln niet verder dan 1-1.