Pereiro verliest met Uruguay van Zuid-Korea

Federaal parket klaagt 19 personen aan in Belgisch corruptie­schan­daal

14:08 Het federaal parket in België heeft in het omvangrijke voetbalschandaal in eigen land inmiddels negentien personen aangeklaagd. Negen verdachten zijn aangehouden door de onderzoeksrechter en zitten vast. Tien mensen zijn in staat van beschuldiging gesteld en daarna vrijgelaten, onder wie vijf op voorwaarden.