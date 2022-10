Perr Schuurs wacht bekerkraker in San Siro tegen AC Milan na eerste goal voor Torino

Schuurs maakt al een tijd lang indruk bij Torino, dat hem deze zomer voor negen miljoen euro overnam van Ajax. Eind augustus werd de 22-jarige verdediger nog een ,,jonge reus” genoemd. Een eerste goal was er echter nog niet van gekomen in zijn eerste maanden in Turijn, waar hij vooralsnog tot zes competitiewedstrijden kwam voor de huidige nummer elf van de Serie A.