Peru helpt Guerrero in juridische strijd

,,Deze schorsing is buitenproportioneel en oneerlijk'', zei president Martin Vizcarra van Peru. ,,Onze minister van Buitenlandse Zaken en ambassadeur willen Paolo helpen in zijn juridische strijd.''



Een maand voor de start van het WK rekent bondscoach Ricardo Gareca niet meer op Guerrero. Gareca formeerde een selectie van 24 spelers, zonder de 34-jarige spits van Flamengo. De bondscoach moet nog één speler laten afvallen voor het toernooi. ,,Paolo is een geweldige voetballer, een idool'', zei Gareca. ,,Maar het leven gaat door en wij moeten ons land zo goed mogelijk vertegenwoordigen in Rusland.''



Renato Tapia (Feyenoord) en oud-PSV'er Jefferson Farfán zijn zeker van een plek in de WK-selectie.