Peter Bosz en Nicolás Tagliafico beginnen seizoen met driepunter in duel met rode kaarten

De Braziliaanse aanwinst Tetê en de Franse aanvoerder Alexandre Lacazette via een strafschop maakten in het Groupama Stadium de goals voor Lyon. Thomas Mangani, ook van elf meter, deed namens de bezoekers wat terug. Anthony Lopes (Olympique Lyonnais) en Romain Hamouma (AC Ajaccio) haalden het einde niet. Zij moesten met rood van arbiter Benoît Bastien voortijdig inrukken.

Lyon, met de van Ajax overgekomen linksback Nicolás Tagliafico in de basis, stond na 20 minuten al met 2-0 voor. De Braziliaan Tetê opende de score op aangeven van Lacazette, die na vijf jaar bij Arsenal terug is in Lyon. Lacazette verdubbelde even later de voorsprong uit een strafschop, na een overtreding op Tetê.