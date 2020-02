Peter Bosz is Volland drie maanden kwijt

Volland liep die blessure donderdag op in het duel met FC Porto (2-1) in de Europa League. Toen ging Leverkusen nog uit van een ernstige kneuzing, maar onderzoek wees maandag uit dat de blessure ernstiger is.

Zonder Volland won Leverkusen zondag in de competitie met 2-0 van FC Augsburg. De return tegen FC Porto, voor een plek in de achtste finales, is donderdag.