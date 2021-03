Peter Bosz moet het ergste vrezen na blamage Leverkusen in Berlijn

Het interview dat Leverkusen-directeur Rudi Völler deze week gaf aan Kicker kon je op verschillende manieren uitleggen. Maar onderaan de streep was wel duidelijk dat de oud-international betere prestaties wilde zien. Na de 1-2 op eigen veld tegen degradatiekandidaat Arminia Bielefeld vorige week moesten de spelers het in Berlijn met een passende reactie komen, zo vond Völler, de man die Bosz altijd gesteund heeft.

Maar hoeveel steun is er nog voor Bosz na een middag waarop die spelers opnieuw niet thuis gaven? De nummer 17 van de Bundesliga had iets meer dan een half uur nog om een comfortabele 3-0 voorsprong te nemen. Keer op keer werd Leverkusen in de omschakeling geslacht. Met zijn eerste goal voor Hertha opende rechtsback Deyovaisio Zeefuik (ex-FC Groningen) de score. Door treffers van Matheus Cunha en Jhon Córdoba was het duel vervolgens al voor rust beslist.

Volledig scherm Deyovaisio Zeefuik (42) is de gevierde man bij Hertha na zijn openingsgoal. © Pool via REUTERS

Die score had na rust nog hoger kunnen oplopen. Waar Leverkusen vergeefs op jacht ging naar de aansluiting kreeg Hertha in de tegenstoot de beste kansen en zag het een vierde treffer van Cordoba worden afgekeurd. Het maakte de ellende voor Leverkusen er niet veel minder op.

Bosz heeft met zijn ploeg nu acht van de laatste veertien competitiewedstrijden verloren. Vooral de laatste twee nederlagen tegen de nummer 16 (Bielefeld) en 17 (Hertha, door de zege geklommen naar plaats 14) zijn moeilijk te verteren. Schalke, de troosteloze nummer 18, is op zaterdag 3 april de volgende tegenstander van Leverkusen. Maar of Bosz dan nog op de bank zit? Met een interlandbreak voor de boeg heeft de clubleiding alle tijd om een beslissing te nemen.

Volledig scherm Matheus Cunha haalt uit voor de 2-0. © Annegret Hilse/Reuters/Pool/dpa

Als opvolger van de ontslagen Heiko Herrlich nam Bosz in januari 2019 het roer over in Leverkusen, waarmee hij vierde en vijfde werd. Ook dit seizoen begon hij uitstekend met een ploeg die ondanks het vertrek van sterspelers Kai Havertz en Kevin Volland voor de winterstop lange tijd ongeslagen bleef. Pas op 19 december ging Leverkusen voor het eerst onderuit, nogal onfortuinlijk tegen Bayern München (1-2) dat in de slotfase van de topper genadeloos toesloeg.

Maar na de jaarwisseling kwam de klad erin. Bayer Leverkusen zakte steeds verder weg in de Bundesliga, ging voor schut in de beker tegen een club die op het vierde niveau speelt (Rot Weiss Essen) en liet zich in de Europa League verrassen door Young Boys, dat een ronde later tegen Ajax geen wereldploeg bleek te zijn.

Volledig scherm Peter Bosz. © AFP