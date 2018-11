Pickford blijft vertrouwen op ‘spiekbriefje’

Dat was op het afgelopen WK wel anders. Hij kreeg in de achtste finale tegen Colombia een spiekbriefje mee van keeperstrainer Martyn Margetson. Daarin stond alle informatie over de penaltynemers van Colombia. En het hielp, want Pickford stopte een strafschop van invaller Carlos Bacca.



Pickford is niet de enige doelman met een spiekbriefje. Zo kreeg de Duitse sluitpost Jens Lehmann voor de halve finale van het WK van 2006 een handgeschreven briefje van keeperstrainer Andreas Köpke. Lehmann stopte twee strafschoppen van Argentinië en zo kon Duitsland naar de finale.



Hans van Breukelen had in de Europa Cup I-finale tegen Benfica geen spiekbriefje, maar hij profiteerde wel van het vermaarde boekje van Jan Reker, die nauwkeurig bijhield in welke hoek spelers schieten. Van Breukelen had er later in 1988 opnieuw voordeel van door op het EK van ‘88 een pingel van Igor Belanov te stoppen. De goalie wees met zijn vinger naar oog om de Rus te laten weten dat hij al weet waar de bal heen gaat.



Sergio Romero had op het WK van 2014 wel een spiekbriefje in zijn doel voor de strafschoppenreeks tegen Oranje. De Argentijn stopte de penalty’s van Ron Vlaar en Wesley Sneijder.