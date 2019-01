Piepjonge debutant Hoever uitgeschakeld met Liverpool

16 jaar en 354 dagen Nederlan­der Hoever (16) jongste Liverpool-spe­ler ooit in FA Cup

22:16 Ki-Jana Hoever (16) maakte vanavond zijn debuut in het eerste elftal van Liverpool. De jonge Nederlander deed dat in de bekerwedstrijd tegen Wolverhampton en is daarmee de jongste Liverpool-speler ooit in de FA Cup.