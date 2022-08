Pierre-Emerick Aubameyang thuis overvallen, bedreigd met vuurwapens en geslagen met ijzeren staaf

Fiorentina met gelijkspel in Serie A naar Conference Lea­gue-re­turn tegen FC Twente

Fiorentina heeft in aanloop naar de return tegen FC Twente in de play-offs van de Conference League gelijkgespeeld in de Serie A. Bij Empoli bleef het 0-0, hoewel Fiorentina vanaf de 66ste minuut met een man meer speelde na de rode kaart voor Sebastiano Luperto van Empoli.

21 augustus