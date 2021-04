Pijnlijke eerste nederlaag voor Tuchel bij Chelsea, Ziyech geofferd na vroege rode kaart Silva

Het was de eerste nederlaag voor Chelsea onder de Duitse coach Thomas Tuchel, die 27 januari zijn eerste duel coachte tegen Wolverhampton Wolverhampton (0-0). De opvolger van Frank Lampard was uitstekend begonnen bij de club uit Londen met tien overwinningen, vier gelijke spelen en een doelsaldo van 17-2. Zijn vijftiende duel liep dus uit op een grote vernedering, maar Chelsea kan zich al snel revancheren. Woensdagavond wacht de uitwedstrijd bij FC Porto in de kwartfinales van de Champions League, nadat Chelsea in de achtste finales knap afrekende met de Spaanse koploper Atlético Madrid (3-0 over twee wedstrijden).



Chelsea staat nog op de vierde plaats in de Premier League, maar West Ham United, Tottenham Hotspur, Liverpool en Everton azen ook nog allemaal op het Champions League-ticket voor volgend seizoen.