Pijnlijke nederlaag Spurs goed nieuws voor Ten Hag, Chelsea laat met invaller Ziyech weer punten liggen

Aston Villa kwam vijf minuten na rust op voorsprong. De Franse doelman Hugo Lloris had geen goed antwoord op een schot van Douglas Luiz, waarna Ollie Watkins er snel bij was om de Argentijnse middenvelder Emiliano Buendía (niet mee naar het WK) te bedienen voor de 0-1. Die andere Argentijn van Aston Villa, de veelbesproken doelman Emiliano Martínez, zat voor het eerst weer op de bank sinds het WK nadat hij een paar dagen geleden terugkeerde in Birmingham. De Zweedse doelman Robin Olsen stond opnieuw onder de lat.



In de 73ste minuut maakte Douglas Luiz er na een pass van John McGinn met een fraaie voetbeweging 0-2 van, waarmee Aston Villa het nieuwe jaar uitstekend is begonnen onder de nieuwe coach Unai Emery. Voor Antonio Conte, die voor de 60ste keer coach was bij Spurs sinds hij op 2 november 2021 begon, nemen de zorgen toe. Spurs kreeg al voor de zevende competitiewedstrijd op rij minimaal twee goals tegen, iets wat de club in 1988 voor het laatst overkwam. Harry Kane en Heung-Min Son, de mannen die het bijna altijd doen voor Spurs, lijken voorlopig ook niet in beste vorm na het WK.