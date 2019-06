Pijnlijke nederlaag voor De Boer: gemiste penalty na laatste fluitsignaal

Na 27 minuten spelen stond het vannacht al 2-2 in BMO Field in Toronto, maar het grootste spektakel in deze wedstrijd tussen de laatste twee kampioenen van de MLS zou in de blessuretijd nog volgen. Er zouden twee minuten extra tijd worden gespeeld, maar na een lichte overtreding van Atlanta United-invaller Florentin Pogba (broer van Paul) na 92 minuten en 10 seconden kwam er nog een strafschop voor Toronto FC. Alejandro Pozuelo, de Spaanse spelmaker van de club uit Canada, schoot deze koeltjes binnen.



Daarmee leek het wel gedaan in Toronto, maar in de 95ste minuut volgde nog meer spektakel. De Ierse scheidsrechter Allan Kelly floot al voor het eindsignaal, maar kreeg in zijn oortje te horen van de VAR dat er hands was gemaakt en dat er ook nog een strafschop aan Atlanta United gegeven diende te worden. Kelly gehoorzaamde en gaf Gonzalo ‘Pity’ Martínez daarmee de ultieme kans om nog de 3-3 te maken, maar de Argentijnse linkspoot van Atlanta United schoot zijn penalty over.



Normaal gesproken is Josef Martínez de vaste en betrouwbare penaltynemer van Atlanta United, maar hij is op dit moment actief op de Copa América in Brazilië. Morgenavond (21.00 uur) speelt hij met Venezuela tegen Argentinië. Het wisselvallig presterende Atlanta United staat na zestien wedstrijden (acht zeges en zes nederlagen) op een vierde plaats in de Eastern Conference in de MLS.