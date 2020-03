Piloot verongelukt vliegtuig van Sala mocht niet vliegen

Hoeveel glans heeft straks de landstitel van Liverpool nog?

12 maart Na de nederlaag gisteravond tegen Atlético Madrid is er een streep gezet door het Champions League-avontuur van Liverpool. Het kampioenschap gloort, maar de laatste weken hapert de motor flink. De ploeg van Jürgen Klopp leek met één been in de kwartfinale te staan, maar het waren de Madrilenen die aan de haal gingen met het ticket voor de volgende ronde. Erik Meijer, oud-speler van Liverpool, laat zich uit over The Reds.