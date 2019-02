Pim Verbeek (62) gaat met pensioen, Oman was laatste trainersklus

Verbeek verliet in 1998 Nederland voor een club in Japan en verbleef sindsdien in het buitenland. ,,Mijn markt is niet in Nederland, maar na 20 jaar trainer te zijn geweest in het buitenland is het wel genoeg geweest. Ik heb een geweldige tijd gehad en heb louter goede herinneringen. Het is een perfect moment om te stoppen’', aldus Verbeek.