Pingel Strafschop bezorgt 'Fener' zege op heet avondje in Istanboel

De benutte penalty van Janssen betekende vier minuten voor tijd de 2-0, nadat Giuliano (eveneens uit een penalty) al vroeg de score had geopend. Babel bracht daarna de spanning nog terug, maar Fenerbahçe trok de overwinning uiteindelijk over de streep. Vorige week zorgde Janssen, die door de Turken wordt gehuurd van Tottenham Hotspur, al voor de openingstreffer in de met 1-4 gewonnen uitwedstrijd tegen Alanyaspor.



Het duel in het Sükrü Saraçoglu-stadion was van begin tot eind een waar gevecht. Arbiter Ali Palabiyik kwam ogen en oren tekort om opstootjes en overtredingen te zien. Hij deelde maar liefst elf gele kaarten en vijf rode kaarten uit, onder meer voor Oguzhan Özyakup, de in Zaandam geboren Turkse aanvaller van Besiktas.