Piotr Parzyszek helpt Piast Gliwice aan Poolse titel

Video Frank de Boer blameert zich met Atlanta tegen tiental New York

Na vijf overwinningen op rij in Major League Soccer is het Atlanta United weer terug bij af. De ploeg van Frank de Boer blameerde zich zondagavond bij New York Red Bulls. In de Red Bull Arena van Harrison speelde Atlanta bijna een uur met een man meer, maar de kampioen van de MLS ging toch onderuit (1-0).