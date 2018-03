Piqué grote afwezige bij Spanje

Bayern stuurt Jupp Heynckes op vakantie

13:49 Bayern München heeft trainer Jupp Heynckes een weekje op vakantie gestuurd. De 72-jarige Duitser mag even bijkomen van alle inspanningen de afgelopen maanden. Heynckes was eigenlijk al met pensioen toen Der Rekordmeister in oktober na het ontslag van Carlo Ancelotti weer bij hem aanklopte.