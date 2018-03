Piqué: Niet alles was koek en ei met Pep

Dat was in het seizoen 2011-2012 waarin Piqué naar eigen zeggen veel vertrouwen in zichzelf verloor, mede door toedoen van Guardiola. ,,Het was het slechtste seizoen uit mijn loopbaan'', blikt Piqué terug. ,,Ik had het gevoel dat ik niet aan de hoge eisen van Pep kon voldoen, zowel op als buiten het veld. Ik merkte ook dat Guardiola aan mij begon te twijfelen. Alles ging voor mij fout in dat seizoen. Als Pep in 2012 niet was weggegaan, dan was ik waarschijnlijk zelf wel vertrokken.''



Piqué benadrukt dat hij nog altijd veel respect heeft voor Guardiola. ,,Maar als ik eerlijk ben, heeft hij het mij in zijn laatste jaar heel moeilijk gemaakt bij Barça. Hij wilde dat zijn spelers 24 uur bezig waren met voetbal. Als een soort obsessie. Ik begreep dat destijds niet. Ik was niet klaar voor een dergelijke filosofie. Nu begrijp ik wel wat hij toen bedoelde. Het was een wake-upcall.''



Piqué won met Barcelona onder meer drie titels in de Champions League, zes landstitels en vijf Spaanse bekers. Ook veroverde hij met zijn club drie keer de wereldbeker.