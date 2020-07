Pirlo begint trainersloopbaan bij Juventus onder 23: ‘Ik kon ook al naar de Premier League’

Juventus onder 23, ook wel Juventus B, komt uit in de Serie C. Het team begon in 2018 en eindigde de afgelopen twee seizoenen als twaalfde en tiende op het derde niveau in Italië. Promotie naar de Serie B is mogelijk, een volgende stap naar de Serie A niet. ,,Ik kan niet wachten om te beginnen. Het voelt goed om hier terug te keren in Turijn, waar mijn gezin en ik altijd met veel plezier hebben gewoond. Ik wil de club en de voorzitter bedanken voor deze mooie kans als beginnende trainer bij de club waar ik mooie successen heb beleefd", zei Pirlo vandaag bij zijn presentatie in het Allianz Stadium in Turijn.



,,Wie mijn voorbeelden zijn? Ik heb als speler veel geleerd van Carlo Ancelotti, Marcelo Lippi, Antonio Conte en Massimiliano Allegri. Allemaal geweldige trainers, maar ik zal nu als coach mijn eigen identiteit moeten vinden. Er waren veel dingen waar ik als speler een hekel aan had, dus die hoop ik bij mijn teams niet terug te zien. Mijn teams moeten mooi voetbal spelen, maar ik had en heb ook een enorme hekel aan verliezen. Natuurlijk hoop ik net zo succesvol te worden als Pep Guardiola of Zinedine Zidane, maar ik heb geen haast.”