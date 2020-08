Pjanic positief getest op corona, sluit later aan bij Barça

Barça meldt dat de besmetting aan het licht is gekomen na een positieve test op 22 augustus, toen Pjanic zich niet helemaal goed voelde. Hierdoor zal de Bosniër twee weken in quarantaine gaan in zijn geboorteland en pas later aansluiten bij de selectie van Ronald Koeman. Pjanic mist dus in ieder geval de start van de voorbereiding op het nieuwe seizoen bij de club, die er 60 miljoen euro voor over had om hem na negen jaar weg te plukken uit de Serie A. Eigenlijk zou hij zich volgende week melden in Catalonië.