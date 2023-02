Ploeggenoot Luiz Gustavo: ‘Cristiano Ronaldo maakt het voor ons moeilijker’

Rick Karsdorp en José Mourinho lijken zich te verzoenen, AS Roma kiest eieren voor zijn geld

Rick Karsdorp lijkt weer in genade aangenomen bij AS Roma. De oud-Feyenoorder leefde enige tijd op voet van oorlog met trainer José Mourinho en werd door zijn club op de transferlijst gezet, maar is nu alsnog ingeschreven voor de tweede helft van het Europese seizoen.

3 februari