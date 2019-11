Pochettino heeft laatste boodschap voor spelers Spurs: ‘Jullie zitten in ons hart’

,,Ik wil jullie allemaal bedanken. We kunnen geen afscheid nemen... Jullie zitten voor altijd in ons hart”, schreef Pochettino op het bord waar hij voorheen zijn opstellingen en tactische plannen op presenteerde aan zijn spelersgroep.

De 47-jarige Pochettino begon zijn trainersloopbaan tien jaar geleden bij RCD Espanyol, de tweede club van Barcelona waar hij ook jarenlang speler was. Vervolgens maakte hij in januari 2013 de overstap naar Engeland, waar hij coach werd van Southampton. Ondanks zijn gebrekkige Engels werd hij in het seizoen 2013/2014 met attractief en aanvallend voetbal achtste met The Saints , waar Ronald Koeman hem opvolgde.

Altijd bij bovenste vijf

Pochettino ging in de zomer van 2014 aan de slag bij Tottenham Hotspur. Met de club uit Londen werd hij de afgelopen jaren achtereenvolgens vijfde, derde, tweede, derde en vierde in de Premier League. Vorig seizoen bereikte hij met zijn ploeg bovendien de finale van de Champions League, waarin Liverpool in Madrid te sterk was. Dit seizoen vielen de resultaten en het spel van Spurs flink tegen. De club staat nu veertiende in de Premier League, al is de achterstand op nummer vijf Sheffield United nog slechts drie punten.