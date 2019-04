Pochettino rekent tegen Ajax niet op Sissoko

,,Sissoko is niet fit, misschien kost het herstel hem nog twee weken”, zei Pochettino maandagmiddag in aanloop naar het Premier League-duel met Brighton, dinsdagavond. ,,We hopen dat hij er in de return wel bij is, maar ik ben er niet optimistisch over.”



Behalve Sissoko en Kane werden ook aanvoerder Hugo Lloris en Harry Winks met lichte klachten onderzocht. ,,De situatie van Harry Winks is vervelend omdat zijn toestand per dag verschilt. We zullen het de komende dagen goed in de gaten houden.”



In tegenstelling tot Tottenham Hotspur bereidt Ajax zich met een fitte selectie voor op de eerste halve finale van de club in de Champions League sinds 1997. Dinsdagavond spelen de Amsterdammers net als Spurs nog een competitieduel, thuis tegen Vitesse.