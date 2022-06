Polen boekt benauwde zege op Wales in Nations League-groep van Oranje

Schotland en Oekraïne strijden om finaleplek in WK-play-offs tegen Wales

Schotland en Oekraïne strijden vanavond op Hampden Park in Glasgow om een plek in de finale van de play-offs tegen Wales. Dat duel, 5 juni in Cardiff, gaat om een ticket voor het WK in Qatar. eind dit jaar. Het duel werd eerder uitgesteld vanwege de Russische invasie in Oekraïne. Volg het duel in ons liveblog.

12:00