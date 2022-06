Portugal en Spanje boeken belangrijke zeges, Griekenland dankt eredivisie-spelers

Portugal had deze keer de goals van Cristiano Ronaldo niet nodig om tot een zege te komen. De superster van Manchester United had wel een basisplaats, maar hij zag hoe Joäo Cancelo en Gonçalo Guedes allebei de verre hoek wisten te vinden in de eerste helft. Vooral de goal van Cancelo was om door een ringetje te halen. Hij ramde de bal snoeihard tegen de touwen. Na rust werd er niet meer gescoord.

Spanje had voldoende aan een goal van Pablo Sarabia in de dertiende minuut. Hoewel er een buitenspelluchtje aan de goal zat, keurden scheidsrechter Serdar Gözübüyük en VAR Danny Makkelie de goal toch goed. Het bleek achteraf, hoewel Zwitserland nog flink aanzette in de slotfase, de enige goal van de wedstrijd te zijn.

Portugal leidt de groep met zeven punten uit drie wedstrijden. Spanje volgt met vijf punten, Tsjechië met vier punten. Zwitserland heeft nog geen enkel punt.

League B

In League B won Dusan Tadic met Servië van Zweden. Luka Jovic maakte de enige goal van de wedstrijd (0-1). Erling Haaland kreeg het niet voor elkaar om zijn Noorwegen aan de zege te helpen tegen Slovenië, dat vanaf de 63ste minuut met een man minder speelde door een rode kaart van Miha Blazic. Hij haalde de doorgebroken Haaland neer. Cruciaal, zo bleek, want daardoor hield Slovenië toch nog een punt over aan het bezoek aan Noorwegen.

Bekende doelpuntenmakers

In League C won Griekenland met 3-0 van Cyprus, mede door twee bekende doelpuntenmakers. AZ-spits Vangelis Pavlidis maakte de 2-0, waarna Dimitrios Limnios met een prachtige goal (zie hieronder) de 3-0 eindstand noteerde. Hij werd het afgelopen seizoen voor FC Twente gehuurd van FC Köln. In dezelfde groep won Kosovo met 3-2 van Noord-Ierland, in een andere League C-groep speelde Gibraltar en Bulgarije gelijk (1-1) en won Georgië met 0-3 van Noord-Macedonië.

League A

Zwitserland - Spanje 0-1

Portugal - Tsjechië 2-0

League B

Zweden - Servië 0-1

Noorwegen - Slovenië 0-0



League C

Kosovo - Noord-Ierland 3-2

Griekenland - Cyprus 3-0

Noord-Macedonië - Georgië 0-3

Gibraltar - Bulgarije 1-1



League D

Malta - Estland 1-2

