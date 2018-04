Portugal mist verdediger Pereira op WK

De 26-jarige Danilo Pereira maakte deel uit van de selectie van Portugal die twee jaar terug het Europees kampioenschap won. Hij was in de meeste wedstrijden reserve. In de halve finale tegen Wales (2-0) had Pereira door schorsingen en blessures wel een basisplaats.



Portugal is op het WK ingedeeld in een groep met Spanje, Marokko en Iran.