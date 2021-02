Positie van John van den Brom onder druk in Genk

Voorlopig ligt het hoofd van Van den Brom nog niet op het hakblok bij de nummer 3 van België, die 17 punten minder én een wedstrijd meer heeft dan lijstaanvoerder Club Brugge. Maar een publiekelijke steunbetuiging vanuit de club bleef ook uit. Met Van den Brom is Racing Genk dit seizoen al toe aan de vierde trainer, maar ook de positie van de oud-trainer van onder meer AZ en FC Utrecht is na een flitsende start in november - drie zeges op rij - niet meer vanzelfsprekend.



Genk kon de positieve lijn onder Van den Brom niet aanhouden. Genk stond eind november comfortabel tweede achter het ongenaakbare Club Brugge, maar moet nu zelfs vrezen voor een plekje in Play-Off 1. Het voelt de hete adem van Oostende en Anderlecht in de nek en ook Standard en OHL staan op amper drie punten.