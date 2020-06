Pover Valencia loopt averij op tegen Eibar in strijd om Europees ticket

Vanaf de eerste minuut werd Valencia over heel het veld opgejaagd door de energievreters van SD Eibar. Het afjagen sorteerde effect want aan fatsoenlijk opbouwen kwamen de bezoekers geen moment toe. Dat Eibar na een kwartier op voorsprong was niet meer dan logisch, al kwam de treffer gelukkig tot stand.



Valencia-middenvelder Geoffrey Kondogbia verloor de bal uit het oog bij een hoekschop en tikte 'm per abuis achter de kansloze Jasper Cillessen. In het vervolg van het duel probeerde Valencia aan te zetten. Kansjes waren er ook voor onder meer Luis Gaya. Overtuigend was het optreden echter allerminst.



In de slotfase moest Cillessen met een uitstekende reflex nog voorkomen dat Eibar de score verdubbelde. Eén minuut voor tijd viel het doek definitief toen Eliaquim Mangala zijn tweede gele kaart ontving.



Door de nederlaag blijf Valencia op de achtste plaats steken. De achterstand op nummer vier Sevilla bedraagt zeven punten. Eibar blijft de nummer 17 maar zet een goede stap in de richting van handhaving. De voorsprong op achtervolger Real Mallorca is nu zes punten.