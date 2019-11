Premier League heeft genade voor Son: geen schorsing na beenbreuk Gomes

Video Waanzin: Liverpool moet team opsplitsen voor twee duels in 24 uur

18:18 Liverpool speelt in december twee wedstrijden in 24 uur tijd. Op 17 december (20.45 uur) spelen The Reds voor het toernooi om de Carabao Cup (League Cup) de kwartfinale bij Aston Villa terwijl de volgende dag, op 18 december (20.30 uur), de halve finale van het WK voor clubs op het programma staat in Qatar.