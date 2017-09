Premier League-trainers spreken steun voor De Boer uit

,,Ik heb medelijden met De Boer", reageerde Conte. ,,Het is normaal dat je wat tijd vraagt als je begint aan een nieuwe baan. Het is een geweldige ervaring om in deze competitie te coachen en het is jammer voor hem dat hij maar vier duels de tijd heeft gekregen. Het is altijd lastig om over een andere club te praten, maar het spijt me voor De Boer."



,,Dat is de wereld waarin we leven, een wereld waarin veel journalisten ook bijdragen aan de druk en daar van genieten'', zuchtte Mourinho. ,,Ik ben ontslagen als kampioen. Ranieri is ontslagen als kampioen. De Boer is ontslagen na vier wedstrijden. Volgend seizoen gebeurt ongeveer hetzelfde.''



Oud-international Phil Neville deelde en sneer uit naar de leiding van Crystal Palace. ,,Een manager aanstellen die een bepaalde speelstijl heeft en hem dan na vier wedstrijden ontslaan omdat die stijl niet bij de club past. Dat klopt niet.''