Premier League voert winterstop in, maar drukke kerstperiode blijft

Daarmee luisteren de competitiebazen naar de kritiek van met name buitenlandse managers in dienst van Engelse clubs. De belasting voor voetbalprofs zou in Engeland te zwaar zijn en dat zou ook ten koste gaan van de prestaties van de nationale ploeg.



In de nieuwe opzet wordt er twee weekeinden op rij door slechts tien van de twintig Premier Leagueteams gevoetbald zodat alle clubs een wedstrijdloze periode van twee weken hebben.



Het gevolg is dat wedstrijden uit de vijfde ronde van de FA Cup voortaan midweeks worden gespeeld en geen replay meer kennen. De duels worden bij een gelijke stand beslist in een verlenging, eventueel gevolgd door strafschoppen.