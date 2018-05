President Ghana eist strafrechtelijk onderzoek FIFA-topman

Ook zou de Ghanese voetbalbaas, die tevens bij de Afrikaanse confederatie en bij de wereldvoetbalbond FIFA prominente bestuursfuncties vervult, in de onderhandelingen andere vooraanstaande regeringsfunctionarissen naar voren hebben geschoven als partner in mogelijke transacties. De gesprekken zijn door een onderzoeksjournalist op video opgenomen en worden op 6 juni uitgezonden.

Nyantakyi is in het verleden vaker beschuldigd van corruptie. Hij heeft steevast ontkend.