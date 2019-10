Primeur in Iran: duizenden vrouwen bezoeken WK-kwalificatieduel

Ruim vier uur voor het begin van het duel verschenen al de eerste vrouwen rond het veld, van wie sommigen volgens internationale media huilden van geluk. Ze zien hun bezoek als een overwinning in de strijd tegen de strenge islamitische regels en tegen discriminatie van vrouwen.



De FIFA had de Iraanse autoriteiten onder druk gezet. Als het verbod op vrouwen in stadions zou aanhouden, dreigde ‘s werelds overkoepelende voetbalfederatie Iran uit te sluiten van het WK van 2022 in Qatar.



De vrouwen werden bovendien getrakteerd op de nodige goals. De wedstrijd is momenteel nog bezig, maar bij rust stond Iran al met 7-0 voor tegen Cambodja. Sardar Azmoun, speler van Zenit St. Petersburg, maakte in de eerste helft een hattrick voor de ploeg van de Belgische bondscoach Marc Wilmots.