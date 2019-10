Probleem voor Kluivert: Valdés weigert ontslag te tekenen

Manchester City met speels gemak langs Atalanta dankzij weergaloze Sterling

0:25 Manchester City is over het Atalanta Bergamo van Marten de Roon heen gewalst: 5-1. De ploeg van Pep Guardiola kwam nog op achterstand, maar na de pauze toonde de Engels kampioen zijn klasse. Uitblinker Raheem Sterling was bij vier van de vijf treffers betrokken.