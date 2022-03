Programma buitenlands voetbal: geplaagde sterren PSG in actie, El Clásico als toetje

Vandaag staat vooral in het teken van de kraker tussen Real Madrid en FC Barcelona, maar er is meer. De geplaagde sterrenformatie van Paris Saint-Germain bezoekt Monaco en in Italië staat de Romeinse derby op het programma. Volg alles in ons matchcenter.