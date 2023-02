Programma buitenlands voetbal | Kooplustig Chelsea ontvangt stadgenoot, ook actie in Spanje en Duitsland

Georginio Wijnaldum werkt na vijf maanden eerste volledige training af bij AS Roma

Georginio Wijnaldum heeft dinsdag voor het eerst in vijf maanden een volledige training afgewerkt bij AS Roma, meldt de club. Daarmee komt een rentree van de 32-jarige international steeds dichterbij. Wijnaldum liep op 21 augustus tijdens de training een breuk in het scheenbeen op.

31 januari