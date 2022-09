Programma Nations League deze week | Van Schotland-Oekraïne tot Engeland-Duitsland

Randje Buitenspel La Bombonera is zo’n weergaloos stadion, dat je een waardeloze fotograaf moet zijn om geen prachtfo­to's te maken

De ene week laat Sjoerd Mossou zijn gedachten los op een actuele foto, in de andere week beschrijft Dennis van Bergen het leven van een familielid van een bekende trainer of speler. Met vandaag: Het juichen van de spelers en supporters van Boca Juniors in de Superclásico tegen River Plate.

17:29