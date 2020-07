Promotie Leeds United is óók een eerbetoon aan overleden clubiconen

Maar Leeds United krabbelde op en de rol van de in 2016 aangestelde trainer Marcelo Bielsa is daarin ontegenzeggelijk groot. ‘El Loco’ is zijn bijnaam, hij viel onder meer op als bondscoach van Argentinië en Chili en bij volksclubs als Athletic Bilbao en Olympique Marseille. De Argentijn is een ronduit excentrieke verschijning met een duidelijk handelsmerk. Bielsa is een perfectionist, staat voor aanvallend en agressief voetbal, de tegenstander bij de strot grijpen. Het liefst in elke situatie en tegen elke tegenstander. Des te interessanter is het als hij straks met Leeds in de Premier League staat, want hoe pakt dat voetbal uit tegen gerenommeerde grootmachten?