Promovendus Beerschot koploper na zege bij titelverdediger Club Brugge

De Oostenrijkse middenvelder Raphael Holzhauser maakte in de 28ste minuut het enige doelpunt in het Jan Breydel Stadion in Brugge. Ruud Vormer was weer de aanvoerder van Club Brugge, dat aan de eerste drie competitiewedstrijden slechts drie punten heeft overgehouden. In de eerste speelronde werd ook al met 0-1 verloren van Sporting Charleroi, waarna er vorige week wel met 0-4 werd gewonnen bij KAS Eupen. Vormer maakte toen de vierde goal voor Club Brugge, dat als koploper werd uitgeroepen tot kampioen van de in maart stilgelegde competitie van vorig seizoen.



Voor het gepromoveerde Beerschot was het alweer de derde zege in drie duels. Charleroi is ook nog zonder puntenverlies, maar Beerschot mag zich op basis van een beter doelsaldo koploper van de Belgische competitie noemen.